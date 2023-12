Uitslag Vlagtwedder eindejaarskalender

VLAGTWEDDE – Dagelijks houden wij u op de hoogte houden van de winnende nummers bij de Vlagtwedder eindejaarskalender.

Ook dit jaar waren bij de winkeliers in Vlagtwedde weer de inmiddels beruchte decemberkalenders te koop. Hiervoor was veel belangstelling. Diegenen die in het bezit van een kalender zijn maken 24 dagen kans op mooie prijzen. Achter de gesloten vakjes staan unieke lotnummers. Komt dit nummer overeen met het op die dag getrokken lotnummer dan heeft u een prijs. Deze kan bij de desbetreffende winkelier worden afgehaald. Op 24 december (vakje 24) worden er echter drie lotnummers getrokken. Deze drie lotnummers winnen de hoofdprijzen van 500, 250 en 100 euro.

De deelnemende winkeliers zijn:

Bij Thijs dranken speciaal zaak

Frey oogzorg

Jumbo

DA drogisterij Westerwolde

Pand 5 mode

Primera

Van Hoorn dierenspeciaalzaak

Bloemen en kadoboetiek Agnes Fleur

Arjan Borgers tweewielers

Blokker/Top 1 Toys

Bakkerij Frans

&Joy kapsalon voor hem en haar

Twinzz dames & kindermode

Naaiatelier Vlagtwedde

Beauty Boutique 36

Met de verkoop van de kalenders wordt een goed doel gesteund.

De trekking is ’s avonds live te volgen via de Facebookpagina van Winkeliersgroep Vlagtwedde. In de winkels van de deelnemende winkeliers komt een lijst te hangen met daarop de getrokken lotnummers. Ook worden de nummers bekend gemaakt op www.westerwoldeactueel.nl . Zo kan iedereen die geen Facebook heeft ook zien op welke lotnummers een prijs is gevallen

Lotnummer 1 december: 582 Cadeaubon Bij Thijs dranken speciaal zaak

Lotnummer 2 december: 28 Zonnebril ter waarde van 50 euro bij Frey Oogzorg

Lotnummer 3 december: 898 Goed gevulde boodschappentas ter waarde van 50 euro van Jumbo Vlagtwedde

Lotnummer 4 december: 528 Welnesspakket ter waarde van 50 euro van DA drogisterij Westerwolde

Lotnummer 5 december: 50 Cadeaubon van 50 euro van Twinzz dames & kindermode

Lotnummer 6 december: 318 Cadeaubon van 50 euro van Primera Vlagtwedde

Lotnummer 7 december: 829 Waterschaal met vogelvoer van Van Hoorn dierenspeciaalzaak

Lotnummer 8 december: 164 Cadeaubon van 50 euro Bloemen en kadoboetiek Agnes Fleur

Lotnummer 9 december: 619 Cadeaubon van 50 euro van Arjan Borgers tweewielers

Lotnummer 10 december: 684 Cadeaubon van 50 euro van Blokker/Top 1 Toys

Lotnummer 11 december: 874 Waardebonpakket van 50 euro te besteden bij Bakkerij Frans

Lotnummer 12 december: 865 Verrassingspakket ter waarde van 50 euro van &Joy kapsalon voor hem en haar

Lotnummer 13 december:

Lotnummer 14 december:

Lotnummer 15 december:

Lotnummer 16 december:

Lotnummer 17 december:

Lotnummer 18 december:

Lotnummer 19 december:

Lotnummer 20 december:

Lotnummer 21 december:

Lotnummer 22 december:

Lotnummer 23 december:

Lotnummer 24 december:

Op 24 december worden drie hoofdprijzen getrokken.

100 euro op lotnummer

250 euro op lotnummer

500 euro op lotnummer