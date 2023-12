Wisselende kunsttentoonstellingen in ontvangstruimte Natuurbegraafplaats Laude

LAUDE – Sinds april 2023 vinden er in de mooie lichte ontvangstruimte van de nieuwe Natuurbegraafplaats Laude wisselende kunsttentoonstellingen plaats. Het initiatief ligt bij Wilma Mencke die, op vrijwillige basis, kunstenaars uitnodigt voor een drie maanden-durende expositie op deze locatie, gelegen midden in de natuur van Laude. Zij was, tot haar pensioen, o.a. galeriehouder in de stad Groningen en woont nu ruim zes jaar in Sellingen. Tevens is haar atelier ‘ Goldjebloum’ hier in Westerwolde gevestigd.

Qua thematiek zal de kunst in de ruimte te Laude vooral een ‘dienende functie’ hebben. Deze kan betrekking hebben op de Natuur, troost bieden en verstilling. Wijzen op de tijdelijkheid van ons menselijk bestaan, onze kwetsbaarheid;‘vanitas’

Onder haar pseudoniem MW Goldjebloum, exposeert Wilma Mencke nu zelf als derde exposant op rij, haar fotowerken tot eind januari 2024. Deze werken op acrylglas komen uit de negen delige serie ‘een dansend veertje’. Ze refereren aan de tekst van de beroemde 12e eeuwse mystica Hildegard von Bingen: ‘…ik ben een dansend veertje op de adem van God.’ De tijdelijkheid en luciditeit van ons bestaan worden in de zes getoonde grote foto’s op acrylglas op esthetische wijze weergegeven.

Na de presentatie MW Goldjebloum zijn er nog drie exposities gepland. Variërend van schilderijen, grafiek en papiersnijwerk en ook borduurwerk. De beperking in de thematiek vindt Wilma Mencke juist een uitdaging. Daarnaast is het fijn om in deze tijd kunstenaars een mogelijkheid te bieden hun werk tentoon te stellen waarbij de galeriefunctie als verdienmodel niet aan de orde is. Bij serieuze interesse kunnen belangstellenden namelijk de kunstenaar direct rechtstreeks contacten.

De expositie op de begraafplaats te Laude is altijd op afspraak te bezoeken, behalve op zondag. Dan vinden er geen afscheidsdiensten plaats. En is een ieder welkom zonder afspraak.

Foto’s: Johannes Velthuis en Wilma Mencke