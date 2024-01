DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

Tussen dinsdag 14.00 uur en woensdag 12.00 uur is bij een woning aan de Katzenburg in Rhede ingebroken. Het huis werd doorzocht, maar voor zover men kan nagaan is er niets gestolen. De aangerichte schade bedraagt 200 euro.

Weener

Bij een ongeval op de B436, ter hoogte van de afrit van de A31 bij Weener, is gistermorgen om 6.45 uur een 57 jarige automobiliste gewond geraakt. Een 43 jarige inwoner van Bunde wou linksaf de A31 oprijden, maar zag daarbij de auto van de inwoonster van Weener over het hoofd. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Bij een ongeval op de Vellager Straße in Weener zijn gisteravond om 18.40 uur drie personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een 75 jarige automobilist uit Groningen bij het oprijden van de Vellager Straße naar de Kreisstraße 27 de auto van een 28 jarige vrouw uit Surwold over het hoofd zag. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de man zwaar gewond. De vrouw en haar zesjarige dochter liepen lichtere verwondingen op. Alle betrokkenen zijn naar een ziekenhuis gebracht. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek, berging en het reinigen van het wegdek.