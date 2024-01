Neurologie patiënten ervaren minder prikkels tijdens slaap door slimme bedkap 

EMMEN – Patiënten op de afdeling neurologie van ziekenhuislocatie Scheper van Treant krijgen minder prikkels tijdens hun slaap door gebruik van een slimme bedkap, ookwel de Micro-Cosmos genoemd. Door de bedkap hebben patiënten minder last van storende prikkels zoals licht en geluid. Dit zorgt ervoor dat patiënten meer rust ervaren en beter slapen. En dat is belangrijk voor hun herstel.

Uit een proef blijkt dat de bedkap werkt

Een eerdere proef op de neurologieafdeling toonde aan dat de patiënten erg enthousiast waren over de bedkap: ‘Ik heb vaak last van hoofdpijn, maar ik voel me veel beter als de bedkap naar beneden is. Het wordt dan lekker donker, stil en het voelt als mijn eigen kleine wereld.’ Patiënten ervaren hierdoor meer privacy en een veiliger gevoel.

Ook verpleegkundigen ervaren voordelen bedkap

Verpleegkundigen van Treant ervaren ook de positieve impact van de bedkap. De bedkap is zeer gebruiksvriendelijk. Binnenin de bedkap zitten verschillende kleuren en patronen die bewezen rustgevend zijn. Er zijn vier designs waar patiënten uit kunnen kiezen. Het bosdesign is favoriet. Dankzij de verschillende designs kunnen verpleegkundigen zorg op maat bieden. Momenteel heeft Treant 1 bedkap. Treant werkt voortdurend aan betere en slimmere zorg voor onze patiënten. We blijven innoveren om de zorgervaring te verbeteren en het welzijn van iedereen die bij ons komt, te verhogen.

Foto: Overhandiging Micro-Cosmos aan Neuro Care Oost 3 in ziekenhuislocatie Scheper te Emmen

Ingezonden