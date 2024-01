Locoburgemeesters Giny Luth feliciteert echtpaar Dekker

BLIJHAM – Vanmorgen bracht locoburgemeester Giny Luth namens de gemeente Westerwolde de felicitaties over aan het echtpaar Dekker.

De heer Jurjen Dekker, geboren 14 april 1941 te Wedde, en mevrouw Albertje Delger, geboren op 12 augustus 1943 te Vlagtwedde, zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Locoburgemeester Giny Luth bracht het echtpaar namens de gemeente Westerwolde de felicitaties over. Ze kwam niet met lege handen; het echtpaar kreeg een ingelijste kopie van hun huwelijksakte. Eerder vandaag was er ook namens de gemeente een boeket bloemen bezorgd. Daarnaast werd het echtpaar gefeliciteerd door het Koninklijk Huis. Ze zijn één van 65 echtparen in Nederland die vandaag 60 jaar zijn getrouwd, aldus kleinzoon Xander.

Wie voor hun woning langs rijdt, ontgaat het niet dat er een jubilerend echtpaar woont. Twee grote poppen en slingers sieren de voortuin. Mevrouw wou “gain flaauwekul”, maar daar trok de familie zich niets van aan. Stiekem vindt ze het toch wel mooi; je viert ook maar één keer je diamanten huwelijk!

Het echtpaar leerde elkaar in Wedde kennen. De ouders van mevrouw hadden een cafetaria/automatiek aan de Hoofdweg in Wedde. Dit in het huidige café (Tantie) Fischer. Later verhuisden ze naar het café dat nu bekend staat als Eetcafé de Leeuw in Wedde. Daar zat Albertje vaak met haar moeder en een stel jongens te kaarten. Ook Jurjen schoof regelmatig aan. Daar sprong de vonk over.

Jurjen ging na zijn schoolperiode in Amsterdam werken. Op Schiphol was hij, totdat hij in militaire dienst ging, vliegtuigbouwer. Na zijn dienstplicht te hebben vervuld keerde hij terug naar Schiphol om daar als vliegtuigmonteur te gaan werken. Dit was in de periode 1961-1963.

Albertje ging samen met een vriendin, nadat ze de INAS hadden afgerond, bij een herstellingsoord voor welgestelde mensen in Hilversum werken. De dames werkten daar in de schoonmaak, keuken en linnenkamer. Aan doorleren hadden ze geen zin. Bovendien moest er geld worden verdiend.

In 1963 keerde Jurjen terug naar het noorden, waar hij een leidinggevende functie kreeg bij Pantex in Winschoten. In de fabriek werden kleding persmachines gemaakt.

In 1964 stopten de ouders van Albertje als beheerders van het toenmalige dorpshuis aan de Hoofdweg in Wedde. Jurjen en Albertje trouwden dat jaar en namen de taken als beheerders over. In de jaren daarna werd het dorpshuis twee keer verbouwd. Toen in 1974 een derde verbouwing werd aangekondigd, hield het echtpaar het voor gezien en verhuisde naar een nieuwbouwwoning aan de Markeweg in Wedde. Daar hebben ze ruim een jaar gewoond. Ze verhuisden naar een woning aan de Lammertsweg in de Poldert, in Vlagtwedde. Deze woning was sterk verouderd. De enige luxe was een kraan boven de gootsteen; een toilet met waterspoeling en een douche ontbraken toen ze het huis kochten.

In 1986 keerden ze terug naar een woning aan de Hoofdweg in Wedde. Jurjen vond deze woning, die de naam Burchtzicht draagt, altijd al mooi en zag zijn kans schoon toen het huis te koop kwam. Na 15 jaar verhuisden ze naar de Lageweg in Wedde. Bijzonder detail was dat hij de woning in de “gulden tijd” kocht en het na de jaarwisseling in euro’s betaalde. In 2018 besloten ze kleiner te gaan wonen, in een woning met minder grond. Deze vonden ze aan de Esweg in Blijham. Daar verbouwde Jurjen het eerste jaar in zijn voortuin eetaardappelen. Dit leverde toen veel bekijks op, met name van bewoners van de tegenovergelegen aanleunwoningen van de Blanckenborg.

Jurjen en Albertje kregen twee zoons: Bert en René. De familie werd uitgebreid met twee schoondochters en de kleinkinderen Rianne en Xander.

Het echtpaar is nog altijd actief. Ze zijn vanaf 1988 betrokken bij de organisatie van de jaarlijks terugkerende Oost Groninger Rijwiel Driedaagse. Daar begonnen ze als verkeersregelaars, maar al snel maakte Jurjen deel uit van het bestuur. Zijn taak is het uitzetten van de routes. Dit is met de komst van computers een stuk eenvoudiger geworden, vroeger moest alles handmatig worden uitgetekend. Ook is hij een van de oprichters van Seniorenbelangen Bellingwedde (SBB). Eén keer in de maand komen de leden samen in dorpshuis De Voortgang te Wedde om gezellig een partijtje bingo te spelen en bij te kletsen. De club was eerder een onderdeel van de ANBO, maar ging 30 jaar geleden als zelfstandige vereniging verder.

Daarnaast is Jurjen nog altijd lid van muziekvereniging Crescendo Wedde. Daar was hij tien jaar penningmeester en 33 jaar voorzitter. Toen hij 70 jaar lid was werd hij Koninklijk Onderscheiden. Na een tijdje ere-voorzitter te zijn geweest is hij tot op de dag van vandaag voorzitter van de muziekvereniging.

Foto’s: Catharina Glazenburg