BiebLab brengt spelshow naar Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Woensdag 14 februari komt BiebLab met een spelshow naar Bibliotheek Veendam. Deze middag kunnen kinderen meedoen aan de leukste spellen, quizzen en raadsels.



BiebLab is hét jeugdplatform van de Groningse bibliotheken. Maandelijks organiseert BiebLab online en in bibliotheken activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. In 2024 reizen Jeroen en Jolanda van BiebLab door de provincie Groningen met hun eigen spelshow. Elke maand bezoeken ze een andere bibliotheek. Woensdag 14 februari start de tour in Bibliotheek Veendam.



BiebLab on Tour

Jeroen en Jolanda van Bieblab komen naar de Bibliotheek! Doe mee met deze interactieve show vol spelletjes, quizzen, proefjes en gekke raadsels. De middag begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

Kijk voor meer informatie of het tourschema van BiebLab on Tour op www.bieblab.nl.

