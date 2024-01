Wandelen werkt! in Smeerling

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 18 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD MET EEN SNEEUWBUI | NA ZONDAG MINDER KOUD

Het is een vrij mooie dag met flinke opklaringen, maar ook bewolkte momenten en uit de bewolking kan vooral vanmiddag een sneeuwbuitje vallen. Maar veel problemen geeft dat vanmiddag niet want de temperatuur komt dan uit op 2 á 3 graden boven nul. Maar vanavond daalt het tot weer tot onder nul en de kans op een paar sneeuwbuien neemt vanavond en vannacht ook toe. Sneeuw zal dan blijven liggen en het zal glad worden op de straat.

Morgen is er ’s ochtends nog kans op een sneeuwbui bij temperaturen rond 0 graden, morgenmiddag is het droog met een maximum van 3 of 4 graden. Dan is er een matige westenwind, vanmiddag is er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.

In het weekend draait de wind naar het zuidwesten en neemt vooral zondag ook toe. De zaterdag is vrij zonnig met een maximum rond 4 graden en een minimum rond -1, op zondag wordt het 5 graden. En met die zuidwestenwind wordt uiteindelijk begin volgende week veel zachter weer aangevoerd met 8 tot 11 graden en regelmatig wat regen. Ander weer dus tegen die tijd.

.