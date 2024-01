Online escaperoom bij Groningse bibliotheken

GRONINGEN – Woensdag 31 januari kunnen kinderen om 15.00 uur meedoen aan een online escaperoom van BiebLab. Los de puzzels op en help Jeroen ontsnappen uit de studio.

BiebLab is hét jeugdplatform van de Groningse bibliotheken. Maandelijks organiseert BiebLab online en in bibliotheken activiteiten voor kinderen in de leeftijd 8 tot 14 jaar. Woensdag 31 januari kunnen kinderen om 15.00 uur meedoen aan een online escaperoom.

Escaperoom

Help! Jeroen zit vast in de studio! De enige manier om eruit te komen, is om alle puzzels op te lossen. Daarvoor heeft Jeroen de hulp van kinderen nodig. Puzzel vanaf de bank mee en help Jeroen ontsnappen!

De uitzending van BiebLab Live begint woensdag 31 januari om 15.00 uur. Schakel in bij BiebLab en speel mee via youtube.com/bieblab.

Ingezonden