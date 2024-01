Informatieavond over schades door stroompiek

OUDE PEKELA – Enexis en de gemeente Pekela hebben maandag constructief overleg gehad over de situatie rond de schade aan apparatuur in woningen in Oude Pekela door een spanningspiek in het elektriciteitsnet.

Bij een koperdiefstal uit een transformatorhuis aan de Burgemeester Huisingalaan in Oude Pekela zijn in de nacht van donderdag op vrijdag componenten van Enexis beschadigd geraakt.Hierdoor ontstond een spanningspiek in het elektriciteitsnet. Gevolg daarvan was een stroomstoring en meerdere schades aan elektrische apparatuur bij inwoners van Oude Pekela.

De gemeente en Enexis hebben vanochtend met name gesproken over de afhandeling van deze schade. Enexis vraagt bewoners met schade om zich primair bij hun inboedelverzekering te melden. Enexis kan hierbij ondersteunen. Op dit moment hebben bijna 90 huishoudens zich gemeld met schade aan elektrische apparatuur.

Dit weekend bleek echter dat er ook bewoners zijn die – om wat voor reden dan ook – niet bij een verzekering terecht kunnen, en dat ze daardoor in de problemen komen. Enexis is een maatschappelijk betrokken bedrijf en niet blind voor schrijnende situaties die deze storing kan hebben veroorzaakt.

Enexis en de gemeente Pekela gaan deze week gezamenlijk onderzoeken hoe deze mensen financieel geholpen kunnen worden. Op welke manier dit gebeurt, wordt op dit moment nog uitgewerkt. Zo moet eerst de precieze schade nog geïnventariseerd worden.

Donderdag organiseren de gemeente en Enexis een informatiebijeenkomst voor gedupeerde Pekelders.

Tijdens de bijeenkomst wordt nadere toelichting gegeven over dit traject voor de mensen die door de stroomstoring of de spanningspiek geraakt zijn. De bewoners van de getroffen straten krijgen een uitnodiging voor de bijeenkomst van donderdag in de brievenbus.

