Erben Wennemars bij Rabo Inspiratieavond voor Drentse en Groningse verenigingen

ASSEN – Op 13 februari komt Erben Wennemars, ambassadeur Rabo ClubSupport, in theater de Nieuwe Kolk te Assen vertellen over het belang van een krachtige verenigingsstructuur en het betrekken van jongeren bij de club. Dit doet de Rabobank in samenwerking met LKCA (cultuur), NOC-NSF en Huis voor de Sport Groningen, Sport Drenthe. Ook komen een vijftal verenigingen hun ervaringen delen zoals Jahnll 2 uit Musselkanaal, Schildersclub uit Diever en voetbalvereniging Achilles 1894 uit Assen. Afgelopen jaar heeft de Rabobank 34 clubs 1 op 1 mogen begeleiden om toekomstbestendiger te worden. Ook organiseren ze 5 masterclass en 2 weken lang allerlei online workshops.



Voormalig topschaatser Erben Wennemars is de bevlogen ambassadeur van Rabo ClubSupport; een initiatief om cultuur- en sportverenigingen sterker te maken, voor nu en in de toekomst. En dat is nodig. Want in een tijd waarin sociale cohesie steeds verder naar de achtergrond verdwijnt, staat het verenigingsleven onder druk.



Het is volgens Wennemars belangrijk om de verenigingsstructuur gezond te houden en jongeren erbij te

betrekken. Rabo Clubsupport kan hier een rol in spelen. Wennemars: “Vroeger was de wereld klein, nu is de wereld groot. Er zijn veel verleidingen. Het is interessant om daarover na te denken. De essentie voor die vereniging is; iedereen heeft die gedeelde passie. Je zorgt voor elkaar want dat is namelijk verenigen. En dat systeem is uniek.”



Er wordt door clubs al veel nagedacht over hoe ze nog toekomstbestendiger kunnen worden. Wennemars

heeft daar zelf ook ideeën over. “Je moet out of the box durven denken. Tijdens de wintermaanden heeft de ijsclub misschien te weinig vrijwilligers, maar als het vriest gaat de wielervereniging niet fietsen. Als je bij zo’n traject hulp nodig hebt dan biedt Rabo ClubSupport ondersteuning. Het doel is om verenigingen sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Het gaat dus niet alleen maar om een pot geld, we delen kennis; hoe je bestuurders kunt aantrekken, hoe je omgaat met vrijwilligers, hoe je leden kunt werven, hoe je samenwerkingen tussen verenigingen kunt opzetten, hoe zorg je dat er subsidiestromen op gang komen, hoe ga je je accommodatie duurzaam onderhouden? Dat zijn allemaal superbelangrijke dingen.”



Om te laten zien hoe Rabo ClubSupport Ondersteuning de ambities van jouw vereniging kan ondersteunen, nodigen we bestuurders graag uit voor onze Rabo ClubSupport Inspiratieavond op 13 februari – 19.30 uur in theater de Nieuwe Kolk te Assen. Speciaal voor deze inspiratieavond komt Erben Wennemars – ambassadeur Rabo ClubSupport – vertellen over het belang van een krachtige verenigingsstructuur en het betrekken van jongeren bij de club.

Aanmelden kan via communicatie.grd@rabobank.nl

www.clubsupport.nl

Ingezonden