De heropleving van Fladderak, de enige echte Groninger drank

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 12 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG EN WAT ZON | WOENSDAG EEN REGENDAG

Met een matige wind uit zuidwest tot west is het vandaag een heel gemiddelde dag met een afwisseling van vrij veel wolkenvelden en zonnige momenten. Zowel in de ochtend als de middag kan er een enkele bui voorbij komen, de temperatuur is daarbij vanochtend 7 á 8 graden, de maximumtemperatuur is 9 á 10 graden.

Vanavond en vannacht is er een matige wind uit zuidwest tot zuid en het is droog met vooral vanavond nog opklaringen, de minimumtemperatuur is vannacht ongeveer 2 graden. Morgen stijgt het naar 9 graden en dan is het vaak bewolkt met maar weinig zon. Soms kan er dan wat lichte regen vallen, maar veel is dat niet.

Woensdagnacht en woensdag overdag is dat anders want dan zijn er perioden met regen of motregen, met mogelijk 10 mm in totaal aan neerslag. Ook dan is er een matige wind en niet verbazingwekkend: dat is het zuidwesten. De maximumtemperatuur is woensdag 10 á 11 graden. Na woensdag is het weer wat droger met af en toe zon, maar vooral donderdag is nog een bui mogelijk.