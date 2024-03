Brandweer Ten Boer en Hoogezand winnaars eerste brandweervaardigheidstoetsen in Pekela

PEKELA – Gisteren werden de eerste brandweervaardigheidstoetsen in onze provincie gehouden. In Oude en Nieuwe Pekela werden werden onder auspiciën van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité ABWC en met de medewerkers van brandweer Oude en Nieuwe Pekela een 112 en een brandbestrijdingsbaan georganiseerd

Scenario 112-baan: Bij Drenth metaaldoekweverij aan de Industrieweg-West is een monteur bezig op een steiger met elektriciteitswerkzaamheden. Een vrachtauto die de loods achteruit in rijdt ziet de steiger niet en raakt deze en valt om. De monteur blijft in zijn harnas aan een stalen constructiebalk hangen. Zijn collega heeft minder geluk en komt onder de steiger terecht. De chauffeur alarmeert de BHV en de brandweer.

Uitslag 112-baan: 1e Ten Boer, 2e Siddeburen, 3e Leek, 4e Scheemda, 5e Uithuizen, 6e Bedum, 7e Winschoten, 8e Bierum, 9e Hoogezand en een 10 plaats voor Harkstede.

De nummers 1, 2 en 3 spelen op zaterdag 25 mei de 1e ronde gewestelijk in Bellingwolde.

Op de baan brandbestrijding eindigde brandweer Hoogezand als eerste. Tweede werd brandweer Veendam en derde brandweer Haren. De rest van het lijstje: 4 Middelstum, 5 Wagenborgen, 6 Finsterwolde, 7 Appingedam, 8 Wehe den Hoorn en 9 Bad Nieuweschans.

De volgende wedstrijd voor de nummers 1, 2 en 3 in deze categorie is op 11 mei in Woldendorp.

Foto’s: Jacob Musch