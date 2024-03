Veel belangstelling voor boeklancering ‘Het kleine verschil dat alles verandert’!

GRONINGEN – Op 14 maart jl, lanceerde mr. dr. Jan R. Lunsing zijn nieuwste boek, ‘Het kleine verschil dat alles verandert’ bij Walter’s Bookshop in Groningen. De ruimte die deze charmante boekenwinkel in het centrum van Groningen speciaal voor dergelijke evenementen beschikbaar heeft, zat bomvol belangstellenden.



Een zaal vol geïnteresseerde aanwezigen, een interview met de auteur, tal van vragen vanuit het publiek en een bevlogen auteur die alle vragen uitstekend wist te pareren, zorgde voor een uiterst boeiende avond die werd afgesloten met een hapje, drankje en een signeersessie.



Van Doorn en Van de Water, de twee uitgevers van Uitgeverij Doornwater, zijn bijzonder trots op ‘hun’ auteur: “Jan heeft een heel interessant boek geschreven waar wij vanaf dag één zeer enthousiast over zijn. De wijze waarop hij in zijn boek zijn lezers laat nadenken, hen vragen stelt en samen met hen op zoek gaat naar antwoorden op vragen als ‘Draait alles in het leven om geld en economie?’ en ‘Waar is in de inrichting van onze samenleving de overtuiging gebleven dat de mens een sociaal wezen is? Dit boek is er bij uitstek zo een waar wij van menen dat het iets los kan maken, waar mensen over zullen praten en discussies zal starten.”



Wie is Jan R. Lunsing?

Mr. dr. Jan R. Lunsing werkt als bestuurskundig onderzoeker voor gemeenten en rekenkamers. Hij heeft als gastdocent les gegeven over politiek aan basis- en middelbare schoolleerlingen en studenten op het MBO, HBO en de universiteit. Lunsing is een vrijdenker die zegt: “Het belangrijkste dat een mens kan leren is nieuwsgierigheid”.



In 2015 promoveerde hij aan de Universiteit Twente op De Kloof. Hier onderzoekt Lunsing de effectiviteit van drie interventies (referenda, wijziging in de welstandsprocedure en buurtbudgetten) die tot doel hebben de kloof tussen burgers en de politiek te verkleinen. Lunsing is daardoor specialist in de verhouding burger en openbaar bestuur.



Lunsing heeft met De Besluitenguillotine en De Kloof twee wetenschappelijke boeken op zijn naam. Hierin onderzoekt hij respectievelijk hoe een referendum wordt gewonnen en welke overheidsmaatregelen helpen om de afstand tussen overheid en burger te overbruggen. Daarna heeft hij samen met Priscilla Zetstra een journalistiek boek geschreven over de omstreden gemeentelijke herindeling van Haren.



Boekinformatie

‘Het kleine verschil dat alles verandert’ wordt, als paperback, uitgegeven door Uitgeverij Doornwater en is vanaf 14 maart a.s. onder meer te bestellen via www.uitgeverijdoornwater.nl of hannekevandewater@uitgeverijdoornwater.nl.

