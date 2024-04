DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gisteravond controleerde de politie om 22.40 uur op de parkeerplaats Bunderneuland de passagiers van een uit Nederland afkomstige bus. Ze ontdekten dat een 33 jarige Duitser in het bezit was van diverse soorten verdovende middelen. Naast 31 gram amfetamine had hij ook 19 gram marihuana en een kleine hoeveelheid hasj en crystal meth bij zich. De drugs werden in beslag genomen. De import, export en doorvoer van cannabis is bij wet verboden en strafbaar. Hieronder valt ook de import van cannabis uit het buitenland voor persoonlijk gebruik. Er wordt een vervolgonderzoek ingesteld.

Tijdens de controle van een bus uit Nederland viel gisteravond om 20.20 uur op de parkeerplaats Bunderneuland een 29 jarige Duitse vrouw door de mand. Het bleek dat zij in zes gevallen van uitkeringsfraude nog een boete van 350 euro had openstaan. Doordat zij dit bedrag meteen voldeed bleef haar een vervangende gevangenisstraf van 35 dagen bespaard.

Heede

Vanmorgen om kwart voor acht stopte een 34 jarige chauffeur van een vrachtwagen op de parkeerplaats bij een tankstation aan de Dersumer Straße. Op zijn dashboard werd door brandende lampjes aangegeven dat hij zijn rit moest beëindigen. Tijdens het remmen schakelde de motor automatisch uit en kwam er rook uit het motorgedeelte. Kort daarna stond de truck in brand. De chauffeur waarschuwde de medewerker van het tankstation en belde de brandweer. De brandweer van Heede en Dersum was snel met meerdere voertuigen ter plaatse, maar kon niet voorkomen dar de Mercedes Benz Actros ernstig beschadigd raakte. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Weener

De politie doet onderzoek naar de aanrijding tegen een staatlantaarn aan de Dorfstraße in Weener. Medewerkers van de gemeente ontdekten op 28 maart dat de lantaarnpaal beschadigd was. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.

Meppen

Op 11.30 uur op 8 april is een onbekende automobilist over een vluchtheuvel in de L61 in Meppen gereden. Hierbij raakte een verkeersbord beschadigd. De veroorzaker is in de richting van Klein-Berßen doorgereden.

Lathen

Op 1 maart werd het verkeer op de Meppener Straße in Lathen, ter hoogte van een autogarage, gehinderd doordat twee vrachtwagenchauffeurs het met elkaar aan de stok kregen. De politie zoekt getuigen hiervan contact met het politiebureau van Haren op te nemen.

Emsland/Grafschaft Bentheim

Tussen 8 en 12 april heeft de politie in het werkgebied Grafschaft Bentheim en Emsland diverse verkeerscontroles gehouden. Er werd met name gelet op het dragen van autogordels en bellen achter het stuur. Er werden: 101 boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een autogordel, 51 voor bellen achter het stuur, 8 vanwege het bellen tijdens het fietsen en 1 voor het niet voldoen aan de verzekeringsplicht.