Zoon en dochter bevrijder Jaak Daemen bij herdenking in Veele

VEELE – Vanmorgen werd de bevrijding van Veele herdacht.

Op 12 april 1945 werd Veele door de Belgen bevrijd. Dit ging niet zonder slag of stoot. Zestien boerderijen en huizen gingen in vlammen op en een klein meisje vond de dood door een verdwaalde kogel. De Belgen kwamen het dorp vanaf de Vlagtwedder kant binnen. Enkele dagen daarvoor hadden de Duitsers de brug over het Mussel Aa kanaal opgeblazen om zo onze bevrijders de doorgang naar het noorden te beletten. Uiteindelijk kwamen drie Belgen en zeven Duitsers in het oorlogsgeweld om en was Veele bevrijd; de gevluchte bewoners konden weer huiswaarts keren.

Er werden nieuwe huizen en schuren gebouwd en er kwam een nieuwe brug over het Mussel Aa kanaal. Deze werd de Rolinbrug genoemd, naar baron Philippe Rolin, een van de gesneuvelde Belgische militairen. Ook werd er een monument geplaatst, met daarop de namen van de drie gesneuvelde Belgische SAS paratroepers: PH Rolin, J Breuer en E Hazard van het Belgische Parachutisten reg. S.A.S. (Special Air Service). Zij maakten deel uit van de geallieerde Operation Larkswood om Noordoost Nederland te bevrijden. Het monument is op 12 april 1950 door mevrouw J. Zijlstra onthuld.

Bij dit monument vond vanmorgen de herdenking plaats. Dit werd bijgewoond door onder anderen locoburgemeester Giny Luth, Marc en Bea Daemen, zoon en dochter van bevrijder Jaak Daemen, Edward Gerner, ereconsul van België, en zijn echtgenote, de dames Fenna en Meike Stedema, Wubbe Kuper en leden van Plaatselijk Belang Veele.

Tijdens het afspelen van de Nederlandse en Belgische volksliederen werden de vlaggen halfstok gehangen. Vervolgens werden er door Marc en Bea Daemen, Locoburgemeester Giny Luth en leden van Plaatselijk Belang Veele bloemen en een krans bij het monument geplaatst. Ook twee reenactors, die in een legerjeep naar Veele waren gekomen, plaatsten een bloembakje.

De heer Daemen bedankte Plaatselijk Belang Veele voor de aandacht die elk jaar aan de bevrijding van Veele wordt geschonken. Zijn vader, Jaak Daemen heeft de herdenkingen tot op hoge leeftijd bijgewoond. Hij overleed op 6 augustus 2022 op 97 jarige leeftijd. Voor zijn rol in de bevrijding van Veele en zijn essentiële en structurele bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse herdenking in Veele, werd Daemen in 2017 benoemd als ereburger van de toenmalige gemeente Vlagtwedde. Dat veel inwoners zich na 79 jaar bevrijding zich nog altijd betrokken voelen, blijkt uit de vele vlaggen die vandaag bij de woningen halfstok hangen.

Na een korte toespraak door locoburgemeester Giny Luth las Wubbe Kuper, voorzitter van Plaatselijk Belang Veele, een krantenknipsel van 13 april 1946 voor. De eerste herdenking van de bevrijding van Veele werd toen naast veel inwoners ook door zo’n 25 Belgen bijgewoond. Zij hingen een krans aan een bordje, dat was geplaatst op de plek waar Philippe Rolin het leven liet, toen hij als eerste de Veelersluis beklom. Ingenieur van der Zee, van Waterschap Westerwolde, deelde die dag mee dat de nieuwe brug de naam Rolinbrug zou krijgen en dat het waterschap toestemming gaf om op het toenmalige brugeilandje een monument te plaatsen.

Na de plechtigheid ging het gezelschap vanmorgen nog naar het kerkhof in Veele, om bloemen te leggen op het graf van de heer en mevrouw Stedema, die zich jarenlang voor de herdenkingen in Veele hebben ingezet.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, HIER vindt u meer foto’s

De foto’s van de gesneuvelde militairen zijn bewerkt en beschikbaar gesteld door de heer Jan Bossen.