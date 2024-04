Veteranensearchteam start zoekactie naar vermiste Veendammer

VEENDAM – Het veteranensearchteam (VST) is vanmorgen met een zoekactie gestart naar de vermiste Veendammer (80).

Vrijwilligers verspreidden zich in Veendam, Wildervank en Ommelanderwijk op zoek naar de man. Voor zover bekend is meneer niet aangetroffen.

De politie riep donderdagavond via Burgernet op uit te kijken naar een vermiste 80-jarige man in Veendam. De politie meldde om 18.34 uur dat de vermissing in de omgeving van Molenstreek heeft plaatsgevonden. De man is 1.65 meter lang, draagt een zwarte spijkerbroek, een zwarte muts en een groene jas. Meneer is lopend vertrokken.

Info en foto’s: Peter Panneman