Brandweerpost Bellingwolde derde bij provinciale vaardigheidstoetsen in de Hoofdklasse

HAREN – Zaterdag nam brandweerpost Bellingwolde voor de eerste keer deel aan de provinciale vaardigheidstoetsen in de klasse: Hoofdklasse.

Elk jaar organiseert het ABWC door heel Nederland vaardigheidstoetsen in de klassen Brandbestrijding, 112 en Hoofdklasse. Praktijksituaties worden nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel. Dit maakt de vaardigheidstoetsen een uitdaging om aan deel te nemen!

Zaterdag werden de vaardigheidstoetsen door brandweer Haren, onder auspiciën van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité, georganiseerd. Op het terrein van een schrootverwerkingsbedrijf waren diverse incidenten die in een bepaalde tijd opgelost moesten zijn.

Het scenario was als volgt:

Een man wil een aanhanger oud ijzer brengen met zijn zoon. Hij wil draaien bij de kade. Hij schrikt van een kraan die op het terrein bezig is, wat hij niet verwachtte. Hij drukt het gaspedaal in, in plaats van de rem. Hierop schiet hij met zijn auto met aanhanger in het water. De aanhanger blijft steken op de kade.

De man wordt door de duikers op de wal gebracht en is reanimatie behoeftig. De zoon raakt hier op enigerlei wijze bekneld in / onder de aanhanger. Tijdens het duiken naar de auto, op zoek naar meer slachtoffers, komt er een duiker in nood. De bestuurder (de vader) wordt op de kade gereanimeerd door de bezetting van de 1 TS. De bedrijfsleider hoort de commotie die ontstaat (sirenes duikauto / TS aan de waterkant) en rent erheen. Hij vergeet echter zijn machine (verreiker / manitou) uit te zetten en deze stoot door een deur van de kantine heen, raakt een collega die er net wil koffie zetten en er ontstaat brand. Deze brand plant zich voort richting de zolder. Op zolder of beneden liggen tijdelijk accu’s opgeslagen in

afwachting van een goedgekeurde opslag voor accu’s die bij de brand betrokken raken. De rook die vrijkomt, veroorzaakt een brandmelding en trekt over een asielzoekersboot heen, die tegenover het Winschoterdiep ligt aangemeerd. Ook de bemanning van de PW18 krijgt last van de rook en tranende / geiiriteerde ogen. Een collega die in de loods aan het werk is, ziet dit alles voor zijn ogen gebeuren. Maar door de schrik en de knal belandt hij onder een stalen plaat en ligt daar bewusteloos onder. (bron: ABWC)

Uitslag: 1e plaats post Beilen, 2e plaats de vrouwen van Veiligheidsregio Groningen, 3e plaats post Bellingwolde, 4e plaats post Winschoten en een 5e plaats voor post Tjalleberd-2.

De nummers één en twee gaan door naar een volgende ronde.

Foto’s/info: Chris Kranenborg/Brandweerpost Bellingwolde, meer foto’s vindt u HIER.