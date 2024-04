Cruiseschip Silver Ray verlaat zondag de Meyer Werft

PAPENBURG – Het nieuwste cruiseschip van de Meyer Werft, de Silver Ray, zal naar verwachting aanstaande zondag Papenburg verlaten en worden overgebracht naar de Eemshaven.

Zondag 25 februari werd de Silver Ray, het cruiseschip voor de rederij Silversea Cruises, voorspoedig uitgedokt. Het 54.700 ton zware schip biedt plaats aan 728 passagiers. Zij kunnen tijdens hun luxe cruise genieten van maaltijden in exclusieve restaurants en luxe suites, welness- en sportfaciliteiten. Het schip wordt ingezet voor cruises op de Middellandse Zee.

Aanstaande zondag staat de eerste reis voor de Silver Ray gepland. Het schip zal om 03.00 uur de sluizen bij de Meyer Werft passeren. Het cruiseschip wordt door twee sleepboten van Lotsenbrüderschaft Emden achterwaarts over de Eems getrokken. Naar verwachting passeert de Silver Ray om 8.00 uur de Jann-Berghaus-Brücke in Leer en komt het rond 12.30 uur bij het Emssperrwerk in Gandersum aan. Vervolgens gaat de reis verder naar de Eemshaven

Let op: De tijden kunnen in verband met weersomstandigheden afwijken!

De Silver Ray is het zusterschip van de Silver Nova dat vorig jaar juni aan haar eerste reis over de Eems begon. Het schip wordt in mei dit jaar aan de rederij overgedragen. Op 15 juni gaan in Lissabon de eerste gasten aan boord.

Scheepsgegevens Silver Ray:

Lengte: 244 meter

Breedte: 30 meter

Bouwwerf: Meyer Werft Papenburg

Aantal gastenhutten en suites: 363

Gasten bij maximale bezetting: 728

Aantal bemanningsleden: 556

Bron: Kreuzfahrt Aktuelles