Met spoed tijdelijke gemeentelijke opvang nodig voor asiel

TER APEL, REGIO – Er is sprake van een urgente situatie in de asielopvang. Veel tijdelijke locaties sluiten, er worden te weinig nieuwe locaties geopend en bestaande locaties zitten vol. Ook is de instroom in de eerste maanden van 2024 aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast gaat de uitstroom van statushouders naar reguliere woningen, hotels en doorstroomlocaties te traag. Hierdoor is de achterstand op de taakstelling huisvesting fors.

Tot 1 juli 2024 zijn er 12.000 opvangplekken nodig. Daarom vraagt het kabinet met spoed 5.000 tijdelijke gemeentelijke opvangplekken aan gemeenten. Daarnaast biedt het rijk rijksgronden aan om grote paviljoens voor opvang op te realiseren. Dat schrijven staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, en de minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.(Bron: Rijksoverheid)

Van 24 februari tot en met vrijdag 8 maart was het aantal mensen in Ter Apel onder de 2.000. Daarna liepen de aantallen weer op, klik HIER voor het overzicht. Het COA moet, op last van de rechter, voor iedere dag dat, er meer dan 2.000 asielzoekers in het aanmeldcentrum verblijven een dwangsom van 15.000 aan de gemeente Westerwolde betalen. De teller staat inmiddels op ruim 500.000 euro. Het maximum dat het COA moet betalen is 1,5 miljoen, wat gelijk staat aan 100 dagen dat er zich meer dan 2.000 asielzoekers in het aanmeldcentrum bevinden.